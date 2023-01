Théâtre villageois à Forel – Bouillon assaisonne le 100e spectacle du chœur L’Avenir Le chœur d’hommes de Forel (Lavaux) a confié l’écriture de sa pièce à l’humoriste Denis Meylan, grand défenseur de «la cultures des bleds». Sylvain Muller

«Dis donc, ces messieurs du chœur d’hommes, ils sont bien contents de nous avoir pour vendre les billets de tombola, confectionner les fleurs en papier ou les pâtisseries. Alors pourquoi ils ne veulent pas qu’on chante avec eux?» Cette réflexion est – à peu de chose près -, celle que se feront sur scène deux comédiennes de «Retour vers l’avenir II». Une création théâtrale conçue et mise en scène par Bouillon pour le 100e spectacle du chœur d’hommes L’Avenir de Forel (Lavaux).

«On avait déjà travaillé ensemble et comme je suis un grand défenseur de cette culture des petits bleds, j’ai évidemment accepté ce projet», raconte Denis Meylan, de son vrai nom. Pas question toutefois de partir sur un récit historico-chronologique. «J’ai opté pour des petites saynètes traitant chacune d’un sujet différent. Du coup, ça se marie bien avec les prestations du chœur, qui font donc pleinement partie du spectacle.»

«Maintenir ce genre de soirées, c’est défendre un patrimoine.» Denis Meylan, alias «Bouillon», humoriste.

«Personne n’écoute!»

Outre l’absence de femmes parmi les chanteurs, l’humoriste brocarde les parties officielles «avec le type qui ne retrouve plus son discours, mais ce n’est pas grave puisque personne n’écoute!» Bouillon invite aussi sur scène une jeune journaliste à la pointe du combat féministe et de la protection de l’environnement et qui se retrouve donc en léger décalage avec ces messieurs attachés aux traditions.

«Maintenir ce genre de soirées, c’est défendre un patrimoine», souligne l’auteur, qui a le grand plaisir de participer en compagnie de son petit-fils Milow, comme ils l’avaient déjà fait dans la pièce «Agricool» à Thierrens en 2020. «J’ai beaucoup d’admiration pour tous ces gens qui s’investissent dans ces sociétés. C’est donc vraiment dommage que beaucoup d’entre elles éprouvent de la peine à recruter de nouveaux membres. Parce que quand on voit le nombre de représentations, on se dit que ça répond toujours à une demande.»

