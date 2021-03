États-Unis – Bouledogue français et labrador se chamaillent pour le titre de chien le plus populaire Le labrador va-t-il devoir céder sa niche de chien le plus populaire des États-Unis, qu’il monopolise depuis 30 ans? Le bouledogue français lui jappe aux talons, se hissant en 2020 à la deuxième place, devant le berger allemand qui l’occupait depuis 2009, a indiqué mardi l’American Kennel Club.

Si «l’amour des Américains pour les +Labs+ est indéniable», le bouledogue français «semble déterminé à mettre fin à son règne», a indiqué dans un communiqué Gina DiNardo, secrétaire exécutive du Club organisateur des «sports» liés aux chiens de race aux États-Unis. «Le petit Français, joueur et adaptable, a gagné en popularité depuis 10 ans, et ne montre aucun signe d’essoufflement», a-t-elle ajouté.

Ce classement de popularité est établi chaque année par l’American Kennel Club, fondé en 1884, sur la base du nombre de chiens enregistrés pour chaque race canine, a précisé à l’AFP une porte-parole de l’organisation.

Berger allemand en 3e

Les récentes mésaventures des deux bouledogues de Lady Gaga- «Koji» et «Gustav», volés à la diva de la pop en février avant d’être retrouvés sains et saufs, après qu’elle eut offert 500’000 dollars de récompense – pourraient renforcer encore la popularité de la race. Les bouledogues français restent encore relativement rares, et peuvent se vendre plusieurs milliers de dollars.

Au «Top 10» du classement 2020 publié mardi, derrière le labrador et le bouledogue, venaient, dans l’ordre, le berger allemand, le golden retriever, le bouledogue, le caniche, le beagle, le rottweiler, le braque allemand et, pour la première fois depuis sept ans, le teckel.

