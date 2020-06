Énergies renouvelables – Bourg-en-Lavaux puisera son énergie dans le lac et le soleil L’électricité et le chauffage des quartiers de la Gare et de l’Hôpital de Lavaux seront produits par l’eau pompée dans le Léman et des panneaux solaires. Cécile Collet

Bâtiment Equitim, plateau de la gare de Cully Les nouveaux bâtiments du plateau de la Gare, à Cully, seront alimentés en chauffage par un réseau de pompes à chaleur et de panneaux solaires. DR – BONNARD WOEFFRAY

Cully sera un exemple au niveau des énergies renouvelables. Dès le milieu de 2021, les nouveaux quartiers de la Gare et de l’Hôpital de Lavaux seront dotés d’un système de production de chaleur et de froid sur la base d’une prise d’eau dans le lac et d’un réseau de pompes à chaleur, ainsi que d’installations solaires pour l’alimentation électrique, selon la décision du Conseil communal de Bourg-en-Lavaux lundi.

50% de l’électricité en solaire

La boucle anergie, soit un réseau d’eau de basse température, partira des Bains des hommes, à 140 mètres des rives et 22 mètres de profondeur (pour garantir une température constante de l’eau). De la station de pompage (375 mètres d’altitude), l’eau montera sur le plateau de la Gare (395 m), où plus de 100 nouveaux appartements seront notamment alimentés, puis continuera jusqu’à l’hôpital (420 m). Quelque 75% de la chaleur consommée par les bâtiments distribués devraient être couverts par le système.

Hôpital de Lavaux, ancien projet de transformation Panoramix. Les extensions de l’Hôpital de Lavaux (ici un ancien projet) comme les anciens bâtiments seront recouverts de panneaux solaires et alimentés en eau du lac pour le chauffage. DR – ARCHITRAM – A

Les panneaux solaires seront installés sur les bâtiments neufs mais également sur le bâti existant, au fil des rénovations. Les câbles électriques nécessaires utiliseront les fouilles de la boucle anergie. Les études indiquent que 50% de la consommation d’électricité des futurs bâtiments, estimée à quelque 2 millions de kilowattheures par an, sera couverte par l’énergie ainsi produite.

Agir seul?

Le principe des énergies renouvelables était acquis – des études préliminaires avaient déjà été autorisées. En revanche les modalités de construction et d’exploitation ont fait débat. Dans son argumentaire, la Municipalité privilégiait la délégation à un ou des contracteurs (privés ou publics), à qui elle prêterait les respectivement 5 et 2 millions de francs nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des deux systèmes. Elle récupérerait les installations pour 1 franc au bout de trente ans.

Certains élus estimaient que la Commune devait agir seule pour garantir un accès réduit à l’électricité. Les exigences de formation, voire d’engagement de personnel, de veille continue et de maintenance, lourdes financièrement, ont fait pencher la balance vers l’Exécutif.