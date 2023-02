Téléphonie mobile – Bourg-en-Lavaux veut encadrer l’essor des antennes 5G Un postulat demande à la Municipalité de délimiter différents types de zones où l’installation est possible, soumise à conditions ou exclue. Claude Beda

Le clocher du temple de Cully abrite une antenne 5G depuis 2021. 24 heures/Odile Meylan

À Bourg-en-Lavaux, la Municipalité est appelée à plancher sur une planification du déploiement des antennes 5G. Le Conseil communal lui a renvoyé, par 27 oui, 14 non et 10 abstentions, un postulat émanant des Verts et Ouverts et de BEL Action. Le texte, s’inspirant d’une démarche entreprise à Delémont (JU), demande à l’Exécutif de définir des critères permettant de délimiter différents types de zones où l’installation est possible, soumise à conditions ou exclue. Un postulat similaire, signé par des élus de six partis, est aussi à l’étude à Pully.

«Personne ne devrait être exposé sans le vouloir aux ondes dans son logement.» Gilles Dana, conseiller communal à Bourg-en-Lavaux

Comme d’autres communes, Bourg-en-Lavaux fait face à une demande continue d’installations d’antennes 5G de la part des opérateurs de téléphonie mobile. «Or chaque projet se heurte à des oppositions, comme ce fut le cas pour celui du temple de Cully, commente Gilles Dana (Les Verts et Ouverts), un des porteurs du postulat. La Municipalité a donc tout intérêt à maîtriser l’essor de la 5G, notamment en veillant aux lieux à utilisation sensible (LUS).»

Se concentrer sur les axes de mobilité

Selon les auteurs du postulat, la 5G est principalement bénéfique dans le mouvement, en voiture, en train ou pour les téléphones mobiles. Et inutile dans les habitations équipées de la fibre optique. À leurs yeux, l’installation d’antennes doit être limitée le plus possible dans les zones résidentielles et se concentrer le long des axes de transports où se trouvent des personnes en déplacement.

«Il convient de protéger la population de Bourg-en-Lavaux en appliquant le principe de précaution, conclut Gilles Dana. Grâce à des antennes aménagées judicieusement, on pourra garantir des distances de signal aussi courtes que possible et ainsi réduire l’exposition. Personne ne devrait être exposé sans le vouloir aux ondes dans son logement.»

