Mobilité multimodale et sécurité – Bourg-en-Lavaux veut un plan mobilité Lors d’un Conseil communal tendu par l’entre-deux-tours, une étude globale de mobilité est venue contrer en dernière minute un projet de trottoir au nord de la commune. Cécile Collet

Sur un tronçon de 240 mètres, il n’y a aucun aménagement piétonnier sur la route du Signal. Google Maps

Le président du conseil de Bourg-en-Lavaux avait prévenu: à la première pique partisane, il interromprait les orateurs. Ce fut chose faite moins d’une demi-heure après l’ouverture de la séance lundi soir, qui se tenait juste après un premier tour tendu, qui n’a vu qu’un seul municipal reconduit dans sa fonction.

Pas une priorité

C’est justement de ce dernier, Jean Christophe Schwaab, municipal socialiste des routes, qu’émanait le projet de trottoir lancé en 2015 visant à créer un axe piétonnier de 240 mètres entre la gare de Grandvaux et la route des Monts-de-Lavaux par celle du Signal, aujourd’hui sans liaison piétonnière. L’organe délibérant était consulté avant la mise à l’enquête du projet. Malgré l’acceptation de la commission ad hoc, le refus de celle des Finances, estimant que l’investissement n’est pas une priorité, et le dépôt en dernière minute d’une motion du groupe PLR et indépendants de centre droit ont sonné le glas du texte.