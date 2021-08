Bande dessinée – Bourhis raille le blockbuster d’auteur L’auteur d’«Animal Social Club» signe une comédie féroce sur les coulisses du cinéma français. Imaginaire fertile et dialogues inspirés, c’est une réussite. Rencontre. Philippe Muri

Bande dessinée chorale, «Animal Social Club» met en scène une belle brochette de personnages savoureux. Éd. Dargaud

C’est l’un des albums phares d’une rentrée BD qui s’annonce prometteuse. Avec «Animal Social Club», Hervé Bourhis signe une comédie très enlevée sur les coulisses du cinéma français. Un bijou d’humour à la hauteur d’autres réussites de ce scénariste et dessinateur de 47 ans, à qui l’on doit notamment – seul ou en collaboration – «Le petit livre rock», les albums «Piscine Molitor» et «Prévert inventeur» ou la série «Comix Remix». Récompensé à plusieurs reprises au cours d’une carrière commencée juste avant les années 2000, Bourhis a le sens du dialogue et du rythme, ainsi qu’un imaginaire fertile. Son trait caricatural et sa palette de couleurs toute personnelle servent parfaitement son propos. La preuve avec ce récit de 120 pages découpé en trois actes des plus savoureux.