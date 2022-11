Ciné-concert à Vevey – Bourvil comme vous ne l’avez jamais vu Deux musiciens passionnés par le monument du cinéma français lui rendront hommage dimanche au Rex. Le duo alternera archives et chansons. Xavier Crépon

Guitare, accordéon et cordes vocales, les Vaudois Patrick Vulliamy et Lionel Buiret rendront hommage à Bourvil ce dimanche au cinéma Rex de Vevey. Vincent Guignet

«Bourvil, pour beaucoup d’entre nous, c’est un rire désarmant, celui d’un vrai gentil, d’un faux naïf, d’un imbécile qui rend heureux. Mais c’était avant tout une montagne de tendresse et d’humanité.» Captivé par l’acteur, mais surtout par l’homme, le musicien vaudois Patrick Vulliamy s’est lancé dans une aventure, celle de créer un spectacle de toutes pièces qui permet de découvrir André Raimbourg autrement.

Pendant 1 h 30, il sera accompagné sur scène par l’accordéoniste-chanteur Lionel Buiret pour jouer des chansons connues et moins connues écrites par Bourvil comme «La tendresse», «Les haricots», «La mandoline», ou encore «La tactique du gendarme».

Clin d’œil à Bourvil

«Là ce ne sera plus du cinéma, les extraits doivent révéler l’homme au-delà du grand comédien. Les spectateurs découvriront comment l’acteur a rencontré sa femme, ce qui le faisait rire ou encore sa relation particulière avec Louis de Funès et Gérard Oury», précise Patrick Vulliamy. Des passages de grands classiques à l’instar de «Fortuna», «La Traversée de Paris» ou encore «Le Cerveau» ainsi que des photos de sa collection privée seront également diffusés sur la toile.

1 / 3 Bourvil était de passage au Rex de Vevey en 1952. Cinérive SA

Ce projet a tout de suite trouvé preneur chez l’exploitant Cinérive pour son aspect local et original: «Patrick et Lionel sont de vrais passionnés qui ont réussi à trouver des archives exclusives. Nous tenions à valoriser leur travail, relève le programmateur Jonathan Waser. Vevey a une histoire particulière avec Bourvil. Il était venu nous rendre visite en 1952. Nous n’avons pas hésité longtemps car nous trouvions le clin d’œil sympa. Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur ce personnage mystérieux.»

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.