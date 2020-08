Chavornay (VD) – Braquage d’un fourgon: un des suspects ne sera pas libéré La demande de libération d’un prévenu impliqué dans l’attaque d’un fourgon blindé à Chavornay en 2018 a été rejetée par le Tribunal fédéral. Les juges de Mon-Repos veulent éviter qu’il n’entre en contact avec d’autres suspects.

Le Tribunal fédéral soutient la position du Tribunal cantonal vaudois qui a estimé qu’il était essentiel que le suspect ne puisse pas interférer sur l’enquête en cours. KEYSTONE

Le Tribunal fédéral (TF) rejette la demande de libération d’un des prévenus dans l’attaque d’un fourgon blindé à Chavornay (VD) en 2018. Il estime que cet homme doit rester en détention provisoire pour éviter qu’il n’entre en contact avec les autres suspects.

Dans un arrêt publié jeudi, le TF soutient la position du Tribunal cantonal vaudois qui, au vu de la gravité des faits reprochés, a estimé qu’il était essentiel que le suspect ne puisse pas interférer sur l’enquête en cours. Les mesures proposées par le recourant, comme le dépôt de ses papiers d’identité ou l’assignation au domicile de sa sœur, «apparaissent insuffisantes au regard de la nature du risque de collusion», écrivent les juges de Mon-Repos.

Cet homme, dont le rôle dans le braquage n’a pas encore été clairement établi, a été interpellé et placé en détention provisoire en novembre 2019. Plusieurs autres suspects se trouvent actuellement sous les verrous, principalement en France. Tous les protagonistes n’auraient toutefois pas été appréhendés.

Grand banditisme

Pour mémoire, le 8 février 2018, un fourgon blindé circulant sur l’A1 en direction de Lausanne avait été contraint de sortir de l’autoroute à Chavornay. Les convoyeurs avaient été braqués par des individus encagoulés qui avaient dérobé le contenu du fourgon avant de prendre la fuite.

Parallèlement en France, la fille de l’un des convoyeurs avait été kidnappée à son domicile, selon ses dires, par deux faux plombiers pour forcer son père à exécuter les ordres des malfaiteurs. Elle avait été libérée par la suite par les ravisseurs sans être blessée.

Le butin de ce braquage rocambolesque avait d’abord été estimé entre 20 et 30 millions de francs, puis revu à la baisse entre 10 et 15 millions. Plus de deux millions ont ensuite été retrouvés en juillet 2018 au domicile d’un des suspects, près de Lyon. (Arrêt 1B_382/2020 du 11 août 2020).

ATS/NXP