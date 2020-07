Livraison de matériel médical – Bras de fer politique autour d’une facture de l’armée Cantons et Confédération se renvoient la balle. Au cœur du problème, des commandes pour des dizaines de millions en pleine crise sanitaire. Florent Quiquerez

Viola Amherd, ministre en charge de la Défense, devra-t-elle intervenir dans la bisbille qui oppose certains Cantons à l’armée? KEYSTONE

C’est une querelle à plusieurs dizaines de millions qui oppose les Cantons à l’armée. En pleine crise du coronavirus, à la mi-mars, cette dernière avait commandé d’énormes quantités de masques, gants, blouses et autres appareils respiratoires à l’attention des Confédérés. Mais aujourd’hui, certains Cantons refusent de payer, dont Fribourg, Valais et Neuchâtel. La facture serait trop chère et incohérente.