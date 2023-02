Guerre en Ukraine – Bras de fer sans merci entre Prigojine et l’armée russe Le patron de Wagner accuse de trahison les généraux qui tenteraient de détruire son groupe paramilitaire et appelle les citoyens russes à faire pression. Andrés Allemand Smaller

Evgueni Prigojine, patron du groupe paramilitaire russe Wagner, estime que le haut commandement de l’armée cherche à détruire sa milice privée. KEYSTONE

Recevra-t-il les munitions qu’il réclame à cor et à cri? Ce jeudi, Evgueni Prigojine, patron du groupe paramilitaire russe Wagner, a annoncé sur le service de messagerie Telegram que l’ordre avait enfin été donné à Moscou d’envoyer une cargaison à ses mercenaires qui sont en première ligne dans la bataille pour la ville ukrainienne de Bakhmout. Deux jours plus tôt, il n’hésitait pas à accuser de «trahison» les généraux Sergueï Choïgou et Valeri Guerassimov, c’est-à-dire le ministre de la Défense et le chef d’état-major de l’armée, qui chercheraient selon lui à «détruire» sa milice privée.