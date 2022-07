Football – Breel Embolo signe officiellement à Monaco L’attaquant de l’équipe Suisse a paraphé un contrat de quatre ans avec le club monégasque. Ruben Steiger

Breel Embolo a signé pour quatre saisons avec l’AS Monaco. AFP

La rumeur était dans l’air depuis quelque temps déjà, c’est maintenant officiel. L’international helvétique Breel Embolo rejoint la Ligue 1 et l’AS Monaco pour une durée de quatre saisons.

L’attaquant quitte donc le Borussia Mönchengladbach, où il avait signé en 2019, en provenance de Schalke 04. Lors de ses trois saisons avec les Fohlen, le joueur de 25 ans aura inscrit 25 réussites en 105 matches officiels.

Ce transfert permet à l’homme aux 56 sélections avec l’équipe de Suisse de découvrir un troisième championnat après la Super League et la Bundesliga. «Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco et de m’inscrire dans ce magnifique projet. J’ai la volonté de m’intégrer le plus rapidement possible et d’apporter mes qualités à l’effectif. J’ai hâte de découvrir mon nouvel environnement et la Ligue 1, un championnat dont le niveau ne cesse d’évoluer», a déclaré l’ex-buteur du FC Bâle.

