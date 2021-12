La Challenge League pour un sacrifice – Breitenrain, tiraillé entre son «Spitz» et la gloire Club de quartier de Berne, le FCB survole la Promotion League (3e division) et se trouve aux portes de la Ligue nationale. Aller au bout de l’exploit signifierait l’abandon de son stade mythique. Acceptera-t-il de perdre une partie de son âme? Florian Vaney

Les immeubles environnants ne veulent plus de tambour pendant les matches de Breitenrain. Cela ne les empêche pas de gagner. Rolf Neeser

Ils sont six. Six panneaux interdiction de fumer décorant une petite tribune en bois. Leur rôle n’a rien d’esthétique: la structure date d’un autre temps. Personne n’en prendra le pari, mais il semble évident que la plus petite étincelle pourrait avoir des conséquences dramatiques. Alors mieux vaut prévenir six fois que guérir. À leur place aurait pu se trouver une inscription «Ici c’est Breitenrain», ou «Bienvenue au Spitalacker». Rien n’aurait été plus superflu. Parce qu’à des lieues à la ronde, rien ne ressemble au «Spitz».

Ici donc, c’est Breitenrain, un quartier situé au nord de la ville de Berne. Et le «Spitz», c’est le petit nom donné au stade de la zone, ayant admirablement résisté aux derniers changements de générations. L’endroit est aussi charmant de l’intérieur que discret de l’extérieur. Séparé de la rue par des murs de pierre ou de bois, le «Spitz» se fond parfaitement dans le décor. Sans un GPS ou de bonnes connaissances du coin, impossible de savoir qu’il se trouve là.