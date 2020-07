Hockey sur glace – Brian Gibbons au LHC pour une saison Après Cory Conacher en matinée, le club vaudois a officialisé mercredi après-midi l’engagement de l’attaquant américain de 32 ans. Jérôme Reynard

Petit gabarit (173 cm, 79 kg), Brian Gibbons devrait apporter sa vivacité aux Lions. AFP

C’est la journée des confirmations. Car celle-ci intervient quelques jours avec les annonces des joueurs retenus pour la fin de la saison en NHL. Comme Cory Conacher, Brian Gibbons n’a pas été sélectionné, outre-Atlantique (par les Carolina Hurricanes). Et comme son homologue canadien, l’attaquant américain est désormais officiellement un joueur du Lausanne HC.

Le club vaudois a confirmé mercredi après-midi lors d’une conférence de presse l’engagement de l’homme aux 214 matches de NHL avec Pittsburgh, Columbus, New Jersey, Anaheim et Carolina (70 points dont 27 buts). Annoncé au LHC depuis quelque temps, Brian Gibbons (15 apparitions avec les Hurricanes et 26 avec les Charlotte Checkers en AHL cette saison) a signé un contrat d’une année. Il devrait apporter sa vivacité, lui le petit gabarit (173 cm, 79 kg).

A l’instar de Conacher, le nouvel étranger des Lions pourrait participer au camp d’entraînement de la semaine prochaine à la Vaudoise aréna. S’il parvient à rejoindre la Suisse dans les temps… Également recruté par Lausanne selon nos informations, le défenseur canadien Mark Barberio traversera quant à lui l’Atlantique lorsque sa franchise (Colorado) aura terminé sa saison, puisqu’il a été retenu pour disputer la fin du championnat de NHL, où l’Avalanche est qualifiée pour les play-off (dès le 11 août).