Série les enfants stars 2/5 – Brigitte Fossey jamais ne s’interdit de jouer Née le 15 juin 1946 à Tourcoing, Brigitte Fossey a tourné pour la première fois à l’âge de 5 ans dans «Jeux interdits», film sorti en 1952. Benjamin Chaix

Une image d’une film «Jeux interdits»: Brigitte Fossey (Paulette) et Georges Poujouly (Michel) dans le cimetière du village. ullstein bild via Getty Images

Il y a trois enfants stars dans «Jeux interdits» de René Clément. Brigitte Fossey et Georges Poujouly avaient cinq et onze ans lors du tournage. Quant à l’interprète de la célèbre musique du film, le guitariste Narciso Yepes, il en avait sept quand il composa pour sa mère le thème de «Jeux interdits». Les élèves qui apprennent à jouer de la guitare ont tous gratté consciencieusement ces notes-là. En réalité, il paraît plus vraisemblable que Yepes s’est contenté d’arranger un thème catalan ancien créé par Fernando Sor (1778- 1839).

Revenons à Brigitte Fossey, née à Tourcoing le 15 juin 1946. C’est où Tourcoing? Dans le Nord de la France, entre Lille et la frontière belge. Une ville qui a connu son âge d’or au début du XXe siècle, quand l’industrie textile battait son plein. La mère de Brigitte est Marcelle Feuillade, décédée en 2016, et son père est Roger Fossey, disparu en 2018. Ce dernier était professeur d’anglais. Marcelle était sa première femme. Le couple Fossey apparaît aussi dans «Jeux interdits» dans le rôle des parents de la petite fille.