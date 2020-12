Portrait d’artiste confinée – Brigitte Rosset adopte la devise des scouts: toujours prête! L’année 2020 marque ses 50 balais, dont trente sur scène. D’annulations en reports, elle a exigé de la Genevoise qu’elle garde intacte sa souplesse. Physique et mentale! Katia Berger

Dans «Ma cuisine intérieure», que les Genevois ne dégusteront qu’en 2021, Brigitte Rosset livre seule en scène son expérience d’une semaine de jeûne dans les Alpes-de-Haute-Provence. LAURA GILLI

On aurait dû la savourer en live, au début du mois, sur le plateau du Vélodrome. Les cartes ayant été brutalement redistribuées, c’est au Point-Favre, à la fin février, que Brigitte Rosset ouvrira à ses concitoyens les fourneaux de sa «Cuisine intérieure». Pas trop grave: l’humoriste entretient avec son public une relation si familière qu’on croirait l’entendre à tout moment depuis la pièce d’à côté. Alors que cette grande fille toute simple fêtait cette année son 50e anniversaire et ses trente ans de carrière – et y subissait également la perte de sa maman –, voilà que sa voix résonne entre nos pages. Ce qu’il y a de chouette, avec Brigitte, c’est qu’elle n’est jamais bien loin, et qu’en plus, elle vit à peu près les mêmes tribulations que tout un chacun. À ceci près qu’elle les accommode ensuite à sa sauce.