Astrophysique – Briseurs d’univers: James-Webb tombe sur un os Le télescope spatial a débusqué des objets, selon toute probabilité des galaxies, qui infirment tout ce qu’on avait déduit jusqu’ici. Pascal Gavillet

Les six galaxies détectées dans l’espace lointain se trouvent trop massives par rapport à leur âge. NASAS’S GODDARD SPACE FLIGHT CENTER/ESO/JPL-CALTECH/DSS

L’univers est un vaste champ d’hypothèses et de suppositions qui se renvoient les unes aux autres, s’interpellent ou s’annulent. Saura-t-on un jour quelle forme il a, quelle est son origine, sa taille, son âge? Ce n’est franchement pas certain. D’autant plus que pas un mois ne passe sans que de nouveaux éléments ne viennent perturber les théories existantes, remettre en doute les certitudes et réécrire l’histoire de l’astrophysique, voire de la physique.