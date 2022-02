Retour en grâce – Britney Spears, libérée mais pas délivrée

Les stars ont été nombreuses à soutenir Britney Spears dans son combat pour lever sa tutelle: Madonna, Christina Aguilera et, tout récemment, Dolly Parton.

En novembre dernier, le cri de soulagement de Britney Spears résonnait sur la planète entière. Enfin libre! Après treize ans passés sous la tutelle de son père, Jamie Spears, et des mois de procédures et de rebondissements, la justice décrétait finalement la fin de son calvaire.

«Pour chaque jour qui passe, je me sens reconnaissante d’avoir récupéré les clefs de ma voiture, d’être indépendante, de me sentir femme», expliquait-elle à l’époque sur Instagram. Depuis le 8 décembre, la chanteuse de 40 ans a même pu reprendre le contrôle de sa fortune (estimée à 60 millions de dollars) et enfin se remettre à retirer de l’argent pour s’acheter ce qu’elle désire.