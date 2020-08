Engagement social à Avenches – Brocante et enchères en faveur des sans-abri Ingrid Freymond vient en aide aux plus démunis depuis des lustres. Elle propose une brocante solidaire, ce week-end. Sébastien Galliker

Après les chaises de bistrot en 2019, d’anciennes chaises d’école seront relookées pour cette édition 2020. PATRICK MARTIN

Après plus de vingt ans d’engagement pour le PS avenchois au Conseil communal, Ingrid Freymond a récemment mis un terme à cette aventure politique. Mais pas pour autant à son engagement social. «Je le fais toujours avec un énorme plaisir, car des sans-abri, il y en a de plus en plus et on reçoit tellement en retour quand on aide», glisse celle qui organise une brocante solidaire et des enchères sociales d’anciennes chaises d’école, ce week-end, de samedi 10 h à dimanche 17 h, entre l’avenue Jomini et la route de Berne.

Après avoir mis en vente d’anciennes chaises de bistrot, toutes relookées par des designers aussi amateurs qu’inspirés, des chaises d’école seront, cette fois-ci, vendues au plus offrant. L’humoriste Benjamin Cuche ou la metteuse en scène Sylviane Tille ont notamment participé à la mise en valeur de ce mobilier destiné à la casse. Les enchères sont prévues samedi à 18 h.

Coussins et matériel

L’objectif est le même que poursuivent Ingrid Freymond et sa petite équipe de bénévoles au fil des mois: améliorer les conditions d’accueil des sans-papiers. Avec l’argent récolté l’an passé, des coussins et du matériel ont notamment pu être achetés pour des organismes tels que La Tuile, à Fribourg, ou le Sleep-In et La Marmotte à Lausanne.

Outre des soutiens financiers, la troupe aménage aussi parfois des logements mis à disposition de sans-abri en participant au débarras de maisons. Il s’agit ensuite de tout trier dans le dépôt de la famille Freymond. «Comme le local est exigu, j’étais souvent seule ces derniers jours en raison du Covid», lâche Ingrid. Le matériel surnuméraire sera vendu tout le week-end lors d’une brocante.