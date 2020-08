Dans la galaxie des étoiles démocrates, pas une ne manquera cette semaine à Milwaukee, pour soutenir Joe Biden. À la tribune virtuelle de la convention brilleront les stars absolues du parti, Michelle et Barack, pour mobiliser les Afro-Américains, les femmes et les nostalgiques des années Obama. Les astres pâlissants, Bill et Hillary Clinton, pour raviver la mauvaise conscience des abstentionnistes de 2016. Les étoiles montantes, comme Alexandria Ocasio-Cortez, pour encourager l’électorat jeune et écologiste. Les vaincus de la primaire, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, pour convaincre l’aile gauche de se rallier au ticket centriste. Et Kamala Harris, la colistière charismatique de Joe Biden, pour compenser l’âge avancé, la discrétion, le manque d’ardeur et les gaffes du candidat.

Sur le papier, l’affiche est brillante. La réalité risque d’être plus austère. Les discours en visioconférence remplaceront la mise en scène imparable des conventions américaines. Pas de montée chaloupée des intervenants sur l’estrade, pas d’œillades ni de signes appuyés vers le public, pas de cris de militants, pas d’étreintes ni de larmes surjouées des proches.

Une convention Covid-compatible, pour un candidat qui mène prudemment campagne depuis sa maison du Delaware. Malgré les sondages flatteurs, l’image de Joe Biden planqué derrière ses écrans et ses prestigieux soutiens pourrait s’avérer cruelle face à Donald Trump. En campagne permanente depuis la Maison-Blanche, le président va multiplier les déplacements. Impatient de retrouver le champ de bataille, il ne compte que sur lui-même pour remporter une victoire.

Attention à l’effet brochette des démocrates. Le défilé de Milwaukee pourrait donner l’impression d’un parti qui n’a pas su choisir la meilleure de ses stars pour le duel du 3 novembre.

