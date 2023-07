Soleil et santé – Bronzer sans danger, est-ce possible? Le soleil fait du bien au moral et génère l’indispensable vitamine D. Mais le bronzage, même léger, est un signe de lésions des tissus cutanés. Élodie Lavigne

Il est essentiel de se préserver des coups de soleil, qui augmentent le risque de cancers de la peau. MAX TOPCHII/SHUTTERSTOCK

Le soleil fait du bien au moral et apporte la précieuse vitamine D, qui contribue à la croissance osseuse des enfants et booste les défenses immunitaires. Mais, on le sait, il présente de multiples dangers. Une grande partie des cancers de la peau, parmi lesquels le mélanome, les carcinomes basocellulaire et spinocellulaire, sont directement liés aux rayons ultraviolets (UV). S’exposer volontairement au soleil pour arborer un joli hâle pour la rentrée est-il donc raisonnable? Pas sûr. Car aussi esthétique qu’il puisse paraître, le bronzage est avant tout un mécanisme de défense, une sorte de barrage contre les rayonnements solaires, comme l’explique le Pr Olivier Gaide, médecin-chef au Service de dermatologie et vénéréologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) et spécialiste des cancers de la peau: «Lorsqu’on bronze, on stimule les mélanocytes, cellules qui produisent le pigment donnant à la peau sa couleur brune. Celles-ci transfèrent ensuite ce pigment aux kératinocytes, les cellules qui participent à la protection de la peau contre les rayons ultraviolets.» Face au soleil, la peau subit une agression et y réagit en brunissant. Le bronzage est donc d’abord la preuve de dégâts tissulaires.