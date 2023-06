Débat public – Broulis et Maillard de retour en campagne Les deux poids lourds de la politique vaudoise visent les deux sièges au Conseil des Etats. Après avoir siégé ensemble 15 années au gouvernement, ils se retrouvent face à face pour représenter notre canton à la chambre haute. Invités par 24 heures, ils débattront au cœur de notre rédaction.

Broulis et Maillard de retour en campagne DR

S’il n’est plus question de «compromis dynamique», le PLR et le socialiste échangeront autour de leurs visions respectives en matière de transports, d’économie, d’emploi, d’écologie, de fiscalité, de conditions cadres et de rapport avec l’Union européenne.

Le débat public aura lieu le vendredi 30 juin 2023, dans la limite des places disponibles. Vous pourrez également le suivre en direct et poser vos questions sur nos plateformes numériques.

Inscrivez-vous, jusqu’au dimanche 18 juin 2023 à 23h, en remplissant le formulaire: