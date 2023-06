Débat exceptionnel – Broulis et Maillard, duel de campagne Les deux ex-ministres visent les sièges vaudois au Conseil des États. Pour la première fois, ils croisent le fer ce vendredi dès 10 heures au cœur de la rédaction de «24 heures». Claude Ansermoz Simone Honegger Joëlle Fabre

Le PLR Pascal Broulis et le socialiste Pierre-Yves Maillard sont tous deux en lice pour le Conseil des États. Nos deux ex-ministres visent les sièges laissés vacants par le PLR Olivier Français et la Verte Adèle Thorens. Si ces deux poids lourds de la politique vaudoise partent favoris, les jeux ne sont pas faits: l’UDC Michaël Buffat est aussi dans la course sur le ticket de la droite, tandis que Raphaël Mahaim défendra les couleurs vertes sur celui de la gauche.

Après avoir siégé ensemble quinze années au sein du gouvernement vaudois, les deux poids lourds de la politique vaudoise se retrouvent désormais face à face pour représenter notre canton à la chambre haute. À l’initiative de «24 heures», ils débattront vendredi matin 30 juin au cœur de notre rédaction sur les défis du canton.

Lady-killer

S’il n’est plus question de «compromis dynamique», nous leur demanderons quelles sont leurs propositions en matière de pouvoir d’achat et de retraites, quelles sont leurs pistes pour freiner la hausse des primes maladie, pour gérer l’équation entre la migration et le manque de main-d’œuvre et de quelle façon faut-il interpréter la neutralité suisse en pleine guerre en Ukraine.

Comment vivent-ils cette campagne forcément particulière, eux qui ont œuvré ensemble au redressement économique du canton et qui se retrouvent désormais à la fois adversaires et favoris. Comment gèrent-ils ce statut au sein de leurs alliances respectives? Comment vivent-ils leur statut de lady-killer, de tueurs de relève? S’ils sont élus, voteront-ils en fonction de leurs intérêts partisans ou de ceux des Vaudois?

Ce débat public sera retransmis en direct, vendredi 30 juin dès 10 h, sur nos plateformes numériques. Les lecteurs qui ne se seront pas présents physiquement pourront participer à distance et poser leurs questions en direct. Nous en sélectionnerons certaines pour les poser aux débatteurs.

