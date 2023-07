Élections aux Conseil des États – Broulis et Maillard, le duel de deux compères Les deux anciens conseillers d’État vaudois se retrouvent en concurrence pour ravir un siège à Berne, à la Chambre des cantons. Débat. Lise Bourgeois Renaud Bournoud , L'équipe politique

Organisé à la rédaction de «24 heures» et retransmis en direct, le débat entre le conseiller national socialiste Pierre-Yves Maillard et son ancien collègue PLR au gouvernement vaudois, le PLR Pascal Broulis, a mis aux prises deux adversaires qui ne peuvent cacher qu’ils sont encore complices. CELLA FLORIAN

«Brouillard et Malice» ont accepté de débattre. C’est déjà un événement en soi. Le socialiste et le PLR, incarnations du compromis dynamique à la vaudoise, sont en campagne électorale pour le Conseil des États. La dernière fois qu’ils se sont fait face, lors des élections cantonales de 2017, Pascal Broulis et Pierre-Yves Maillard avaient décliné l’invitation à débattre l’un contre l’autre.