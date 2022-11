Sélection disques – Bruce astique ses cuivres Springsteen s’en donne à cœur joie avec un disque honorant les chanteurs soul de sa jeunesse. A écouter d’une oreille, la seconde étant offerte à Ibrahim Maalouf ou Redcar, aka Christine & The Queens. Francois Barras

Bruce Springsteen est un auteur, compositeur, interprète et guitariste américain. Danny Clinch Photography 2019

Bruce Springsteen

Quand Bruce Springsteen s’ennuie en confinement, il compose et enregistre un disque. Mais, patatras, le confinement dure et Springsteen est rapide. À peine a-t-il emballé-pesé son «Letter to you» en 2021 que déjà reprend la morne routine des musiciens en leurs salons.

Que fait alors le Boss? Il enregistre un 2e disque! Facile.Voici donc «Only the Strong Survive», titre pas terrible après une pandémie mondiale mais c’est ainsi que se nomme la chanson de Jerry Butler, sortie en 1969.

Les 15 morceaux de l’album naviguent dans ce même espace-temps, soit des chansons qui marquèrent la jeunesse du gars du New Jersey, pépites de soul et funk bien lustrées que publiaient Stax, Motown ou Gamble.

Il ne garde de son E Street Band que la section cuivre et, en pur chanteur, se frotte aux voix de Ben E. King, Frank Wilson et autres Temptations. Verdict? Le groove y est, l’enthousiasme aussi. Mais à 73 ans, sa voix peine à exploser comme celle de ses modèles.

Rocailleuse, elle faisait merveille sur ses reprises de 2006, dédiées au folk irlandais. Ici, elle brouille parfois légèrement l’écoute. Bruce aurait été bien inspiré d’inverser la chronologie de ses hommages, mais personne n’est omniscient, pas même le Boss.

Ibrahim Maalouf

Toujours plus ambitieux dans ses vélléités d’amuseur public, le trompettiste Ibrahim Maalouf tente tous les cocktails pour gagner l’ivresse du public.

Avec «Capacity to Love» ouvert par le discours de Chaplin dans «Le dictateur» et clos par un poème de Sharon Stone, l’intrépide arpenteur de clichés montre en tout cas un sens de l’ouverture suspect, en souffleur prêt à profiter du moindre vent.

Dans les multiples collaborations initiées par cette collection ultrapop, la déclinaison est principalement R&B et hip-hop.

Après Dalida, Noël et la reine de Saba, Ibrahim Maalouf affiche son éclectisme décoiffant au milieu d’une jeunesse – enfin, à part Sharon, De la Soul et Gregory Porter – qui lui apporte du gros beat et des envolées vocales déchirantes. Bref, après son Colbert Late Show de l’an dernier, le trompettiste ne sait plus où il est.

Long John Brothers

Suite des aventures extraordinaires de la bande de culottés emmenée par le chanteur genevois Sylvain Demierre, les Long John Brothers, équipage un rien surréaliste s’épuisant d’un geste leste et précis à faire mousser le répertoire bluegrass des Appalaches.

Ce deuxième service est une réussite, qui lorgne, tiens donc, jusque vers les Beatles première période, si on cherche bien. Comme le bluegrass est aussi une musique qui raconte, on prend pour argent comptant les histoires à coucher dehors, les calembredaines de cette clique du bout du lac sans foi ni loi.

À choix, le portrait du voleur à la dynamite («Rambling Mummy»), la chanson lente et belle des chagrins et des regrets («Regrets and Sorrow») ou les déveines d’un groupe en vadrouille, se retrouvant devant portes closes, chaloupé «Mère Royaume».

Redcar

Pour ne pas perdre le fil des transformations successives d’Héloïse Letissier, de Christine en Chris, à présent Redcar, prière de s’accrocher à son évolution musicale en dents de scie. Ainsi le 3e album, qui aligne du presque bon, parfois du pire.

Rien à redire sur les paroles de «Tu sais ce qu’il me faut», histoire de désir, de bataille, d’adelphité. La musique, en revanche, fait mal aux oreilles, comme un pastiche d’Indochine, style pompeux, vocalises irritantes.

Heureusement, on respire d’un bonheur régressif avec «Rien à redire», ses claviers cosmiques, la voix voltigeuse, production électronique léchée, textes sur le couple, les doutes, la vie, quoi.

Rien à voir avec «Combien de temps», timbre plus grave, moins convaincant que la voix de tête, pour une autre incursion tape-à-l’œil dans la pop américaine.

François Barras est journaliste à la rubrique culturelle. Depuis mars 2000, il raconte notamment les musiques actuelles, passées et pourquoi pas futures. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.