Relations diplomatiques – Bruxelles invite Erdogan à rétablir la confiance avec l’UE Les Européens ont discuté par visioconférence avec le président turc Recep Tayyip Erdogan vendredi.

Les institutions européennes ont appelé vendredi le président turc Recep Tayyip Erdogan à créer les conditions d’une relation apaisée avec l’UE. AFP

Les dirigeants des institutions européennes ont appelé vendredi le président turc Recep Tayyip Erdogan à créer les conditions d’une relation apaisée avec l’UE. Ils se sont exprimés lors d’un entretien en visioconférence avant le sommet européen des 25 et 26 mars.

Le président du Conseil européen Charles Michel et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen ont souligné «l’importance d’une désescalade soutenue et d’un renforcement de la confiance pour permettre un agenda UE-Turquie plus positif», a indiqué un communiqué publié après l’entretien.

Le président Erdogan a pour sa part insisté sur son attente de «résultats concrets» lors du sommet européen et a demandé le lancement d’un «dialogue de haut niveau», selon ses services.

Droits fondamentaux violés

Les Européens se disent prudents face au changement de comportement du président turc après une année de fortes tensions et ils ne cachent pas leurs préoccupations.

L’UE a ainsi dénoncé jeudi les violations des droits fondamentaux en Turquie et a mis en garde Ankara contre l’interdiction du Parti démocratique des peuples (HDP, pro-Kurde), deuxième plus grand parti d’opposition du pays.

Le président turc a montré une volonté d’apaisement fin 2020, après des tensions avec l’UE liées à des activités navales en Méditerranée orientale jugées «agressives» envers la Grèce et Chypre.

En fonction des décisions des dirigeants européens, Ursula von der Leyen pourrait se rendre prochainement à Ankara. Le principe de cette visite a été discuté lors de la visioconférence avec le président Erdogan, mais aucune date n’a été arrêtée.

ATS