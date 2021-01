La crise sanitaire met en lumière les forces et les faiblesses de toute organisation humaine. À cette aune-là, reconnaissons la résilience de l’école, des femmes et des hommes qui la composent, et des élèves. L’institution continue fort heureusement de fonctionner, nécessaire pilier d’une société presque à l’arrêt.

Mais elle ne remplit pas son rôle sans mal. L’absentéisme dû aux quarantaines ou à la maladie met à l’épreuve le système scolaire, reposant sur la rigidité d’un programme aux disciplines étanches, que les élèves sont tenus de potasser enfermés dans des classes, pour passer le nombre de tests requis. L’école, quoi, telle qu’héritée du siècle passé. Bien loin du fameux peruskulu finlandais cité en exemple depuis deux décennies – un peu moins ces temps, dès lors qu’une réforme lui a coûté des places au classement PISA – mais dont il a toujours semblé si difficile de s’inspirer.

«La loi sur l’enseignement obligatoire aura bientôt 10 ans, y toucher ne doit plus être un tabou.»

Profs ou élèves, tous serrent les dents et attendent le retour de jours meilleurs. Mais comme chaque crise est une occasion, selon l’adage le plus élimé de 2020, il sera intéressant que, le moment venu, les décideurs regardent ce qu’il y a eu de bon à tirer de cette longue séquence covidienne. Sur le terrain, certains l’on déjà fait. Des établissements scolaires ont choisi de pérenniser l’une ou l’autre mesure dictée le printemps dernier par l’urgence sanitaire. Exemple tout bête: à la fin de la récré, faire rentrer calmement les classes les unes après les autres, plutôt que dans la bousculade générale.

À plus large échelle, il y aura donc des réflexions à mener, une fois la tempête passée. Sur l’enseignement des sciences peut-être, alors que la crise sanitaire mais aussi et surtout celle climatique montrent qu’elles sont plus que jamais nécessaires pour comprendre les grands enjeux de ce siècle. Et sur l’architecture même du système scolaire aussi. N’est-il pas temps, justement, de le faire évoluer? La loi sur l’enseignement obligatoire aura bientôt 10 ans, y toucher ne doit plus être un tabou.

Les élections cantonales auront lieu en 2022. C’est l’occasion pour tous les partis de bûcher sur l’école de l’après-Covid, partant de l’idée que, d’ici là, l’attention ne sera plus focalisée sur l’aération des classes ou le port du masque.