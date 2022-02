L’invitée - Budget 2022 de l’État de Vaud: faire du neuf avec du vieux

En décembre dernier, le Grand Conseil acceptait le budget 2022 de l’État de Vaud. Un projet qui ne répond pas aux défis du Canton et ne profite une fois de plus qu’aux contribuables les plus aisé·e·s.

Le budget présenté par le Conseil d’État illustre bien la volonté du gouvernement à majorité rose-verte de répondre aux revendications patronales, à commencer par l’introduction de nouveaux allègements fiscaux. À l’instar du programme patronal «Impulsions 2027», la révision de la loi sur les impôts directs cantonaux prévoit de réduire l’imposition sur la fortune composée de titres d’entreprises non cotées en Bourse, ainsi que des retraits des capitaux issus du 2e et du 3e pilier.

«Les nouveaux allègements fiscaux bénéficient avant tout aux contribuables les plus aisé·e·s au détriment des plus modestes.»

Or, le renforcement du paradis fiscal vaudois a des conséquences néfastes pour la population, les services publics et les finances des communes. Les nouveaux allègements fiscaux bénéficient avant tout aux contribuables les plus aisé·e·s au détriment des plus modestes, dont l’augmentation de la déduction fiscale ne se monte qu’à 200 francs. En plus de creuser les inégalités, ces allègements entraîneront des pertes pour les communes, qui n’ont d’ailleurs pas été consultées.

De plus, le budget rate sa cible. Les moyens alloués au service public sont insuffisants, et loin d’être à la hauteur des enjeux sociaux et écologiques actuels. Le budget délaisse des domaines comme les soins à domicile et la culture, frappés de plein fouet par la crise du Covid-19.

Le Canton a pourtant visiblement les moyens d’en faire plus: le budget annonce un revenu de 124 millions en provenance de la BNS, tandis que le montant prévu par celle-ci s’élève à 374 millions, soit 250 millions de plus que ce que présente le Conseil d’État. Une somme qui pourrait être dédiée au soutien à celles et ceux qui souffrent des effets de la crise, et à la mise en place d’une politique écologique ambitieuse. Or, force est de constater que la priorité du gouvernement vaudois reste d’enrichir davantage une minorité qui possède déjà trop.

Urgence ignorée

Pourtant, la pandémie a montré combien les métiers des soins sont cruciaux pour le simple maintien de la vie. Cette pandémie produit des dérèglements provoqués par l’exploitation capitaliste de la planète, alerte quant à l’urgence de mettre en place des politiques fortes pour faire face à la crise climatique et à la perte de biodiversité. Cela passe notamment par des incitations au recours aux transports publics au détriment de l’utilisation de la voiture, ou encore la mise en place d’un service public de l’énergie.

Surtout, cela demande de sortir du paradigme d’accroissement de la compétitivité du Canton à tout prix, au profit d’investissements massifs dans une transition écologique effective. Le budget 2022 montre que les autorités en place ne sont pas prêtes à franchir ce pas.

Gabriella Lima Afficher plus Militante Solidarités, candidate Ensemble à Gauche au Conseil d’État

