Économie – Budget de relance post-pandémie vert au Canada La pandémie a fait exploser le déficit budgétaire du gouvernement canadien à 354,2 milliards de dollars canadiens (258,75 milliards de francs) en 2020.

Le gouvernement du Canada a présenté lundi un budget de relance post-pandémie axé sur l’environnement et la lutte contre la pauvreté, prévoyant la prolongation des aides d’urgence liées à la crise jusqu’à fin septembre, à quelques mois de probables élections anticipées.

Le budget 2021-2022 prévoit un plan de relance de 101,4 milliards de dollars canadiens (74 milliards de francs suisses) sur trois ans. «Ce budget vise à finir la lutte contre la Covid», a déclaré Chrystia Freeland, ministre des Finances, dans un discours au Parlement. «Il vise à guérir les blessures économiques découlant de la récession causée par la Covid», la pire depuis la «Grande dépression» des années 1930.

Un des partis d’opposition, le Nouveau parti démocratique (NPD, gauche), a aussitôt assuré son soutien au gouvernement minoritaire de Justin Trudeau sur le budget, ce qui devrait lui éviter un vote de défiance à brève échéance. «Je vais éviter une élection», a dit Jagmeet Singh, chef du NPD. «Avec la troisième vague qui frappe fort», cela serait «irresponsable», a-t-il précisé.

Mais le chef du gouvernement, largement en tête dans les sondages, pourrait être tenté, une fois que la menace du Covid-19 s’estompera, de provoquer des élections anticipées dans l’espoir de retrouver une majorité au parlement.

Réduction des gaz à effet de serre

La pièce maîtresse du budget prévoit un investissement de 30 milliards de dollars canadiens (22 milliards de francs) sur cinq ans pour établir un réseau de garderies publiques de grande «qualité», à un prix moyen de 10 dollars (7,30 francs) par jour, afin d’encourager la participation des femmes sur le marché du travail. Un tel réseau existe déjà plus de 20 ans au Québec, a souligné un haut fonctionnaire du gouvernement en évoquant ce «modèle».

Le budget prévoit également des investissements de 17,6 milliards de dollars supplémentaires (12,9 milliards de francs) pour «accélérer la transition verte» en aidant fiscalement les entreprises à réduire leur empreinte carbone par des technologies de captage et de stockage de carbone et à se tourner vers l’hydrogène.

Le document révise à la hausse l’objectif de réduction des gaz à effet de serre du Canada dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat, le portant à 36% d’ici 2030 par rapport à 2005. Il prévoit une taxe sur les voitures et yachts de luxe, ainsi que les jets privés.

Le budget prévoit un soutien accru pour les secteurs du tourisme et de la culture, pour les autochtones, les entrepreneurs noirs et les personnes de plus de 75 ans, la construction de logements abordables et la fabrication de vaccins au Canada. Le Canada était entré dans la pandémie dans une position budgétaire enviable par rapport aux autres pays du G7.

Un million d’emplois

Mais l’opposition craint que le gouvernement libéral n’ait perdu le contrôle des finances publiques après que le déficit budgétaire a explosé à 354,2 milliards de dollars (259 milliards de francs) en 2020-2021. «Dans le contexte actuel où les taux d’intérêt sont faibles (…), il serait peu judicieux de notre part de ne pas faire ces investissements», a rétorqué Chrystia Freeland en promettant à nouveau de créer un million de nouveaux emplois cette année.

Le déficit budgétaire pour l’année en cours devrait être ramené à 154,7 milliards de dollars (113 milliards de francs, soit 6,4% du PIB) et Ottawa ne prévoit pas de retour à l’équilibre d’ici 2026. La dette nette du gouvernement fédéral, soit le montant des déficits cumulés, doit atteindre cette année un record à plus de 1200 milliards, soit 51,2% du PIB.

Mais le budget prévoit une forte croissance de l’économie canadienne en 2021 (+5,8%), après une contraction de 5,4% en 2020. Le pays a néanmoins retrouvé 90% des emplois perdus pendant la pandémie et devrait également profiter dans les prochains mois du plan de relance des États-Unis, de loin son plus important partenaire commercial.

Environ 24% des 38 millions de Canadiens ont jusqu’ici reçu au moins une première dose de vaccin contre le Covid-19 et Justin Trudeau a promis que tous les Canadiens le souhaitant seraient vaccinés d’ici fin septembre. Le pays est actuellement plongé dans la troisième vague de l’épidémie, avec une explosion de nouveaux cas liés à des variants du virus et des reconfinements dans plusieurs régions, notamment en Ontario, province la plus peuplée et la plus touchée du pays.

