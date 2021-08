Fête de l’Épouvantail – Budget réduit et triomphe surprise pour Denens La 6e édition a délaissé les champs pour les rues du village par nécessité, convaincant au passage ses organisateurs et son public de réitérer en 2025. Céliane de Luca

Une soixantaine d’épouvantails ont été disséminés dans le village de Denens. Florian Cella

Le chapeauté Gens du jardin et la vorace Covidia ont passé leur été au cœur de Denens, entourés d’une soixantaine d’autres épouvantails. Du 7 au 22 août, plus de 8000 personnes ont admiré les créations humanoïdes, contre 10’000 habituellement.

Stéphane Wilhem, président de la Société des épouvantails de Denens, est pourtant enchanté: «C’est un succès total! Nous nous attendions à 5000 visiteurs tout au plus. Nous avons eu trois mois pour mettre sur pied la Fête 2021, à cause du Covid. Par exemple, c’est il y a quelques jours à peine que nous avons décidé de proposer des trajets gratuits en petit train entre Morges et Denens.»