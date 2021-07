Formule E – Buemi: 4e sur la piste, puis disqualifié Troisième sur la grille, quatrième en course, le Vaudois croyait avoir obtenu son meilleur résultat de sa saison en Formule E à Londres. Avant d’être pénalisé pour une surutilisation d’énergie. Jean-Claude Schertenleib

La course de Sébastien Buemi s’est terminée par une disqualification. KEYSTONE

Avant-dernier rendez-vous de la saison 7 de la Formule E, la première bénéficiant d’un statut de championnat du monde F.I.A., l’E-Prix de Londres se déroule ce week-end sur un nouveau circuit tracé dans les docks de la capitale britannique, avec même un tronçon «indoor».

Meilleur temps de son groupe de qualification, troisième sur la grille de départ, l’Aiglon Sébastien Buemi a passé la ligne d’arrivée en quatrième position de la première des deux courses londoniennes, avant d’être disqualifié – comme son équipier britannique Rowland -, pour surutilisation d’énergie.

À chaque course, les pilotes ont droit à une quantité définie d’énergie, que leurs équipes doivent gérer au plus précis. Ainsi; à Londres, le Français Norman Nato n’a pas réussi à terminer la course, au contraire des deux pilotes Nissan, d’abord classés, puis mis hors course en début de soirée.

Edoardo Mortara 9e

Malgré le handicap de s’élancer dans le premier groupe de qualification - le top 6 du classement intermédiaire du championnat -, alors que la piste est généralement moins rapide, le Genevois Edoardo Mortara (Venturi) a en revanche réussi un sans-faute: sa remontée, après le déclassement de Buemi et Rowland, lui permet de marquer les deux points de la neuvième place.

