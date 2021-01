Horlogerie – Bulgari, Hublot et Zenith parient sur le rebond en 2021 Le pôle horloger du groupe LVMH lançait ce lundi la Watch Week, un événement 100% digital. Ivan Radja

Hublot poursuit son exploration du saphir avec l’introduction de la couleur orange. DR

Le 12 février verra le départ du Rat, symbole de peste s’il en est, et l’avènement de l’année du Buffle, taillé pour tirer en avant le lourd char de la croissance retrouvée. Et dans le monde du luxe, celle-ci passe plus que jamais par la Chine. Aussi les grandes manufactures font-elles le pari du rebond en cette année 2021. C’était du moins la tonalité dominante lors du lancement lundi de la Watch Week des marques du groupe LVMH. Bulgari, Hublot et Zénith tenaient conférence de presse virtuelle pour un salon 100% digital, à l’exception de quelques présentations physiques, en Asie justement.