Hôtels et spas – Buller sans se ruiner L’hiver semble s’éloigner et pourtant le froid n’a pas dit son dernier mot. Qui a envie d’un séjour cocooning avec spa ? On craque pour ces six hôtels, oasis de bien-être. Nos coups de cœur pour se faire du bien, tout en ménageant son porte-monnaie. Artur K. Vogel et Isabelle Jaccaud / Travelcontent

Perché à 850 m d’altitude, le Kurhaus Cademario & Spa, à Cademario (TI), offre une vue plongeante sur le lac de Lugano! DR

Wellness Hostel 4000, Saas-Fee (VS)

Inaugurée il y a sept ans, l’auberge de Saas-Fee, entourée de 13 sommets de plus de 4000 m, était alors la première auberge de jeunesse de Suisse avec un espace wellness. Celui-ci, appelé Aqua Allalin, est public et appartient à la bourgeoisie de Saas-Fee. On y trouve une piscine couverte avec un bassin de 25 mètres, un centre de fitness, divers saunas, jacuzzis et un bassin pour enfants avec toboggan. Des soins de beauté sont également proposés. Deux restaurants proposent une cuisine régionale. Le domaine skiable part du village, situé à 1800 mètres d’altitude, jusqu’à 3600 mètres et offre des pistes pour les skieurs de tous niveaux, ainsi qu’un parc pour les snowboarders et les freestylers.