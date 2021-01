Mode – Burberry toujours plombé par la fermeture de magasins Le groupe britannique de luxe a souffert de la fermeture de magasins face à la pandémie de nouveau coronavirus. Le rebond des affaires en Asie n’a pas permis un retournement de tendance.

Burberry souffre de la fermeture de magasins face à la pandémie de nouveau coronavirus. KEYSTONE/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA 1 / 1

Burberry a annoncé mercredi avoir subi une baisse de ses ventes de 4% lors des trois derniers mois de 2020.

Le spécialiste des vêtements et accessoires de luxe indique dans un communiqué qu’actuellement 15% de ses magasins sont fermés, et un tiers de ses boutiques fonctionnement avec des horaires réduits ou des restrictions. Il évoque une «trajectoire incertaine» pour ces activités «compte tenu de la propagation de nouveaux variants plus transmissibles du Covid-19».

Perturbations dans le monde

Burberry s’attend par conséquent à des «perturbations» dans certaines régions du monde pour les trois premiers mois de l’année qui correspondent à la fin de son exercice décalé 2020-2021. Au cours de son troisième trimestre, soit d’octobre à décembre, les ventes ont baissé de 4% sur un an à 688 millions de livres (827,15 millions de francs).

La chute atteint 9% dans les magasins à périmètre comparable, les performances se révélant contrastées suivant les régions. L’ Asie-Pacifique a enregistré un bond de 11%, avec la reprise des économies, mais la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique a connu une chute de 37%. Sur le continent américain, la baisse est restée limitée à 8%.

Toujours la même stratégie

Le groupe explique avoir été pénalisé par de moindres promotions et une réduction de la fréquentation des touristes, surtout en Europe. La marque à l’emblématique imprimé quadrillé, qui entend monter encore en gamme sous l’impulsion de son directeur général Marco Gobbetti, assure que la pandémie ne modifie pas sa stratégie.

«Malgré l’environnement difficile nous avons fait de bons progrès dans nos priorités stratégiques sur le trimestre», souligne M. Gobbetti. «Nos collections sont bien accueillies par une nouvelle clientèle, plus jeune, ainsi que par les clients existants», note-t-il.

Le patron explique que son activité a été soutenue par ses opérations en ligne dans certains marchés notamment en Chine et estime son groupe bien placé pour croître une fois que la pandémie passée. Le groupe dévoilera ses résultats financiers annuels le 13 mai. Au premier semestre, son bénéfice net avait été divisé par trois et son chiffre d’affaires avait fondu de 31%.

