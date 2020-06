Monde du travail – Bureaux: une mutation se prépare La crise du Covid pourrait accélérer le télétravail et la concentration des bureaux vers les hypercentres urbains, obligeant les acteurs à repenser l’organisation spatiale du travail. Joan Plancade

Les espaces de coworking ont été les premiers affectés par la crise du Covid (ici, Gotham, à Lausanne). Gotham

Mercredi 20 mai, plus de deux mois après le début des mesures de semi-confinement, l’espace de coworking Gotham à Lausanne reste étonnamment vide. Toutes les activités ouvertes au public demeurent suspendues, même si le stand de snacks et boissons vient de rouvrir derrière des parois de plexiglas fraîchement installées. Là où fourmillent habituellement plusieurs dizaines de «coworkers» – indépendants, employés nomades ou start-upers –, seuls quelques-uns ont franchi le pas de venir travailler dans l’open space. L’essentiel des occupants encore présents sont ceux disposant d’un bureau fermé. «Les gens ont une appréhension à venir dans des espaces ouverts aussi grands, relève Guilhem Sirven, directeur de Gotham Lausanne. Pourtant, les mesures d’espacement ont été prises, avec deux personnes maximum par îlot. De plus, on fait quatre ménages par jour avec désinfection totale, y compris les poignées de portes, mais la majorité attend encore avant de revenir.»