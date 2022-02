CONCOURS | 20 x 2 billets + 20 porte-clés à gagner – Burki La première rétrospective de l’œuvre de Burki, le dessinateur de presse de 24 heures, est proposée jusqu’au 10 avril 2022 au centre de Lausanne, sur les quatre étages de l’Espace Arlaud.

Burki DR

Riche de près de 500 dessins originaux, reproductions et documents, elle évoque ses 40 ans de carrière, de même que son talent rare à s’exprimer par son seul dessin sans aucun texte. Une édition du plus large recueil de ses œuvres l’accompagne.

Vaudois d’âme et de cœur, profondément aimé, il a été un artiste hors du commun. Il s’est singularisé par sa capacité sensible et délicate à traduire l’actualité par le seul langage du dessin, sans aucun texte, comme par son endurance. Il a en effet, pendant ses trente-huit ans de carrière pour 24 heures, croqué le monde d’ici et d’ailleurs à un rythme frénétique de 5 à 6 dessins par semaine.

En plus des billets pour l’exposition, nous vous offrons un porté-clé exclusif et collector, développé par Burki pour 24 heures.

Participez gratuitement en remplissant le formulaire: