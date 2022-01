Leurs caricatures préférées – «Burki avait la dent dure et le cœur tendre» Le dessinateur avait quelques chouchous parmi ses «victimes». De Pascal Couchepin à Ruth Dreifuss, qui figurent parmi les plus souvent croqués, ils partagent le dessin qu’ils gardent en mémoire. Chloé Din

Le choix de Daniel Brélaz renvoie à ses ambitions pour le Conseil fédéral en 2006, qu’il partageait – à la bonne franquette - avec Luc Recordon. Burki

Qui étaient les victimes favorites de Burki? On a fait le compte. Dans le «top 5» des personnalités le plus souvent croquées, Pascal Couchepin mène au score, avec 200 dessins, suivi de Christoph Blocher, Micheline Calmy-Rey, Daniel Brélaz et Ruth Dreifuss.

N°1 Pascal Couchepin (200 dessins)

«Les dessins de Burki comportaient chaque fois une pique, mais sans méchanceté. C’est un des grands noms de la caricature romande au sens où il captait l’essence même de la situation qu’il dessinait. On comprenait tout de suite ce qu’il voulait dire.»

Bras de fer entre Mouammar Kadhafi et la Confédération, que Pascal Couchepin préside e n 2008 , après l’arrestation en juillet du fils de l’homme fort libyen ( 11 octobre 2008 ). Burki

N°2 Christoph Blocher (186 dessins)

«J’adore les caricatures de Burki. Elles sont pertinentes, drôles et jamais méchantes ou malveillantes. Je ne l’ai malheureusement jamais rencontré en personne, mais sur le plan humoristique, c’est un dessinateur qui faisait mouche.»

B u rki marque les 20 ans du refus par le peuple d’adhérer à l’Union européenne , en 1992, en c r oquant Christoph Blocher (1 er décembre 2012) Burki

N°3 Micheline Calmy-Rey (160 dessins)

N°4 Daniel Brélaz (158 dessins)

«On s’est vu plus d’une fois pour manger des fondues et une vraie complicité s’est installée. On pourrait y voir une forme de syndrome de Stockholm, comme si j’en redemandais! Être caricaturé par Burki, c’est une forme de consécration locale.»

En 2006, Daniel Brélaz, alors syndic de Lausanne, affiche ses ambitions pour le Conseil fédéral, tout comme un autre Vert vaudois, Luc Recordon. Burki illustre une médiatique discussion entre les deux hommes autour d’une fondue (20 avril 2006) . Burki

N°5 Ruth Dreifuss (109 dessins)

«Les caricatures politiques font œuvre de salubrité publique. En Suisse, elles fleurissent et, mieux que de longs articles, dévoilent les errements des autorités. Burki avait la dent dure et le cœur tendre.»

Partie visiter un camp de réfugiés dans les Balkans en 1999, Ruth Dreifuss revient en Suisse avec 20 Kosovars , créant la polémique (9 avril 1999) . Burki

Chloé Din est journaliste à la rubrique Vaud & Régions depuis 2015. Elle couvre en particulier le district de l'Ouest lausannois ainsi que les thématiques religieuses et spirituelles. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.