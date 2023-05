Nouvelle scène – Bussigny investit gros pour un lieu culturel Cinq ans après le rejet d’un projet de musée, le Conseil communal valide l’idée de transformer une ferme en café-théâtre ou en salle de concert. Chloé Din

La commune de Bussigny va investir 2,8 millions de francs pour acheter la vieille ferme située au chemin de Villars 10. Chantal Dervey

Bussigny n’abandonne pas l’idée d’en faire plus pour la culture. On se souvient qu’en 2018, un référendum avait coulé le projet d’accueillir le musée Bolo dans un écrin tout neuf consacré à l’informatique. Jeudi soir, le Conseil communal a validé une nouvelle ambition, en votant un crédit de 2,84 millions de francs pour l’achat d’une ancienne ferme. Le but affiché par la Municipalité est de la rénover pour en faire un lieu culturel.