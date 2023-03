Projets à Morges – Buvette et échoppe confiées en bonne et due forme Après la polémique de l’an dernier, le restaurant de la piscine et l’ancienne cabane à glace du parc de l’Indépendance ont été attribués sur appel à projets. Cédric Jotterand

Baptisée «La Tulipe», la nouvelle échoppe sur le chemin qui conduit à la piscine a été attribuée sur la base de critères stricts en ce qui concerne l’environnement et les produits de proximité. DR

Il y a un peu plus d’un an, l’attribution de la buvette éphémère au parc de l’Indépendance – et l’éviction du titulaire – avait donné lieu à un véritable psychodrame pendant plusieurs mois. L’affaire était devenue carrément politique, les critères d’attribution étant toujours demeurés flous.

Pour s’éviter pareille mésaventure dans le futur, la Municipalité avait sorti l’outil imparable de «l’appel à projets». D’autant que plusieurs sites étaient à remettre dans la foulée. Fini le copinage ou l’autorisation sur demande, place au cahier des charges exhaustif, avec développement durable et produits de proximité en haut de la liste.

Verdicts sereins

L’Exécutif a récemment désigné les lauréats de deux sites morgiens importants à l’arrivée des beaux jours: le restaurant de la piscine communale et l’ancienne baraque à glaces qui y conduit. Pour des attributions dans le plus grand calme, cette fois-ci.

«Notre objectif est de créer différentes ambiances et expériences afin de réunir tous les publics de la piscine.» Natalie Solliard, gérante de La Piscotte, à Morges

Natalie Solliard, Sophie Favez et Ann Anquetil, en charge de la décoration, ont lancé une véritable course contre la montre pour proposer un lieu convivial à l’enseigne de La Piscotte. JOURNALDEMORGES/MAXIME SCHWARB

Du côté des bassins, c’est un duo féminin qui a été retenu – pour un bail de cinq ans – à l’enseigne de La Piscotte, Natalie Solliard – bien connue des Morgiens pour avoir été gérante de la fameuse Coquette – et Sophie Favez. «Gérer un établissement dans une piscine implique de tenir compte des différents types de clients qui la fréquentent. Ceux qui viennent pour profiter des infrastructures, mais aussi ceux qui viendraient uniquement pour la pause déjeuner ou l’apéritif. Notre objectif est de créer différentes ambiances et expériences afin de réunir tout le monde», explique Natalie Solliard.

Ambiance italienne

À deux pas, l’ambiance restera italienne à l’ancienne cabane à glaces puisque c’est le projet de Gianluca Vitali qui a été retenu. D’abord baptisé Tulipbar, celui-ci s’appellera plus sobrement «La Tulipe» puisque la vente d’alcool n’est pas prévue. Le lauréat est aussi une figure bien connue des habitués du centre-ville puisqu’il propose des assiettes de polenta les jours de marché devant l’Hôtel de Ville.

