Qualifs Coupe du Monde 2022 – La Suisse réussit son entrée dans les qualifs de la Coupe du Monde 2022 Les hommes de Vladimir Petkovic ont réalisé une première mi-temps incroyable en marquant trois buts en cinq minutes. En deuxième mi-temps, la Nati était à la peine face à des Bulgares revanchards. La Suisse s'impose finalement 3-1 contre la Bulgarie. Arsène Passamani LIVE

Un départ en fanfare pour l’équipe de Suisse qui profite dès les premiers instants de sa domination. Rodriguez centre parfaitement pour Embolo qui met la tête et trompe le portier bulgare (7’). Sur l’offensive suivante, Zuber lance Shaqiri qui dévie le ballon en une touche pour Seferovic. Le buteur du Benfica est en confiance et vient marquer le 2-0 d’un tir croisé (10’). Deux minutes seulement après, Shaqiri fait son festival sur le flanc droit. Le milieu de terrain adresse un centre-tir sur le poteau, c’est dévié par le gardien, le ballon est sur la ligne et Zuber vient s’assurer que le goal est bien marqué (12’).

Au retour des vestiaires, c’est une nouvelle équipe de Bulgarie qui rentre sur le terrain et qui met en difficulté la défense helvétique. Les Bulgares vont pour la première fois au pressing, et Remo Freuler est poussé à la faute. Le millieu de terrain de l’Atalanta rate sa passe, l’attaquant bulgare Despodov intercepte et frappe en une touche. Sommer se fait surprendre en se replaçant et la Bulgarie revient à 3-1 (46’). La formation helvétique est à la peine et fait preuve d’un peu de suffisance. Les Bulgares n’ont plus rien à perdre et mette sous pression leurs adversaires. La Nati ne force pas plus et réussit son entrée dans ces qualifs pour la Coupe du Monde 2022 avec une victoire 3-1 en Bulgarie.

Le résumé complet de cette rencontre est disponible en cliquant ici.

Bulgarie 1 : 3 Suisse