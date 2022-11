Basketball – Ça a bougé au BBC Nyon pendant la trêve Deux renforts sont arrivés sur le Rocher pendant la pause internationale: Eric Fongué, ex-capitaine à Boncourt, et Joshua Norbal, ancien espoir français. Jérémy Santallo

Eric Fongué, ici au shoot en décembre 2020 contre le BBC Nyon. Ce jour-là, il avait marqué 19 points. SwissBasketball

Sur le papier, la signature «a de la gueule». Parce que le joueur est, comme on dit, référencé de par chez nous. Ancien employé de Fribourg, Neuchâtel, Monthey, Vevey et Boncourt et international suisse, Eric Fongué (31 ans) a paraphé une entente avec le BBC Nyon jusqu’à la fin de la saison.

L’ailier de 197 cm au profil polyvalent (adroit et athlétique) avait quitté la SB League au terme de l’exercice 2020/2021, où il avait cumulé des moyennes de 10,5 points, 3,5 rebonds et 30 minutes par match avec le BC Boncourt. Dans le Jura, Fongué était un cadre mais a aussi été capitaine.

«Il nous avait fait mal avec Boncourt, est intelligent et possède une belle expérience de notre championnat» Jérôme Darbre, président du BBC Nyon

La saison passée, celui était arrivé à Boncourt avec l’ex-entraîneur jurassien Vladimir Ruzicic a évolué dans le club islandais de Thor AK Akureyri. Là-bas, ses chiffres personnels étaient similaires à ceux de sa période au BCB mais collectivement, ça a été une saison compliquée (1 victoire et 16 défaites!)

Au mois de mars, Fongué a rebondi en deuxième division belge, où il a disputé 13 rencontres avec le Basket SKT Ieper, pour 10 points et 5 rebonds en 28 minutes de moyenne. De retour en Suisse cet été, il doit amener sa fiabilité au scoring et sa défense aux côtés de Jérémy Jaunin et Colin Dougherty.

«Il nous intéressait cet été mais on avait privilégié l’option d’un quatrième étranger (ndlr: Ian Kinard, qui est depuis parti), explique le président du club du Rocher, Jérôme Darbre. Il nous avait fait mal avec Boncourt, est intelligent, possède une belle expérience de notre championnat. Et il était disponible!»

Pivot français

Avec Fongué, qui s’entraîne avec le groupe de Stefan Ivanovic depuis lundi, le BBC Nyon a donc privilégié l’immédiateté. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’actuelle lanterne rouge du championnat pourra aussi compter désormais sur les services de Joshua Norbal (25 ans, 2,02 m).

Ancien espoir français (Boulazac et Antibes), passé par la 4e division (N2), ce pivot domicilié en Suisse romande avait disputé deux matches amicaux avec l’équipe lors de la préparation estivale. Comme Fongué, il doit faire ses débuts à Lugano samedi si les démarches administratives aboutissent.

Jérémy Santallo est journaliste à la rubrique sportive (Sport-Center) depuis juin 2018. Il couvre principalement le basketball suisse/NBA et le tennis (trois Roland-Garros et deux Wimbledon sur place). Il aime aussi écrire sur le football et le ski alpin. Plus d'infos @jeremy_santallo

