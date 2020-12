Les restaurants rouvrent jeudi – «Ça fait un mois qu’on fait le ménage, on n’attend plus que les clients» À quelques heures de pouvoir rallumer les fourneaux, les restaurateurs sont impatients. Mais certains évoquent déjà avec anxiété «une troisième fermeture début 2021». Frédéric Ravussin

Le patron du Café de l’Europe, Laurent Degardin, et Malou, serveuse depuis toujours, sont fin prêts pour la ré-réouverture du 10 décembre. Florian Cella

Dans moins de deux jours, jeudi, les cafés-restaurants pourront à nouveau dresser leurs couverts et accueillir des clients après une pause forcée de cinq semaines. La deuxième de l’année, qui les a également frappés à un moment clé de l’exercice 2020. C’est donc peu dire que l’attente est grande, entre craintes de ne pas voir les hôtes revenir s’asseoir à leurs tables, espoir qu’ils jouent le jeu des contraintes sanitaires et peur de voir le nombre d’infections remonter dans le passe-plat et donc de devoir couper les fourneaux une troisième fois.

Mais en plein coup de feu préparatoire, le moral des brigades semble bon, à en croire la petite tournée des popotes faite entre lundi et mardi. «On est plus que prêt, ça fait un mois qu’on fait le ménage. On n’attend plus que les gens», nous a ainsi confié Laurent Degardin, patron du Café de l’Europe, à Lausanne.

«Je laisse les restaurateurs ouvrir, ils font ça très bien.» Gilles Meystre, président de GastroVaud

Cette réouverture tant attendue, Gilles Meystre ne peut évidemment pas l’ignorer. Pourtant, l’hyperactif président de GastroVaud avoue ne pas s’y être intéressé de trop près. Faute de temps. Car tenter de déchiffrer et de comprendre les différentes directives imposées à la branche est chronophage selon celui qui masque à peine son agacement face à la décision de ne pas laisser les bars rouvrir. «Et puis, je me concentre sur l’obtention des aides. Les indemnités forfaitaires vont arriver. C’est très bien mais il y a encore des détails à régler. Et les professionnels font face à des démarches administratives nombreuses et complexes. Alors je les laisse ouvrir, ils font ça très bien.»

Un avis qui semble coller à l’état d’esprit affiché par le patron de la Maison du taquet à Rances, dans le Nord vaudois. «Ça fait vingt ans qu’on est là, on sait comment gérer. Finalement, c’est un peu comme reprendre après être parti en vacances. On refait la mise en place. Et on a passé ces derniers jours à préparer les sauces, les mayos», explique Alain Biolley.

Impatience

Le patron ransignolet ne cache d’ailleurs pas une certaine impatience. «Avec mon épouse, on vit au-dessus du restaurant. Franchement, le voir vide tous les jours depuis un mois, c’est glauque.» Pourtant, comme une grande partie des restaurateurs, il n’est pas resté les bras croisés à attendre que la tempête passe. Imaginant bien qu’une deuxième vague surviendrait, le patron a cherché une possibilité de diversifier sa carte de plats à l’emporter, offrant ainsi une alternative aux traditionnels steaks, tartares ou bourguignonnes en créant un four à pizza. Mais l’idée l’a davantage occupé qu’elle n’a compensé la perte en termes de chiffre d’affaires.

Il se réjouit toutefois de la fidélité affichée par ses clients, qui semble se confirmer depuis l’annonce de la réouverture. À peine était-elle prononcée par le Conseil d’État que son téléphone sonnait. Lundi en milieu de journée, le bistrot avait déjà des tables réservées pour 34 personnes le soir de l’ouverture. De quoi préparer sereinement le retour aux affaires.

Grand boom attendu

Responsable des opérations du Blackbird, qui compte deux enseignes, à Rolle et à Lausanne, Lisa Stucki n’en pense pas moins. «On s’attend à un grand boom le premier week-end, surtout à Lausanne», lance-t-elle. Dans cette situation instable, les responsables ont veillé à prévoir une équipe suffisante. «On va éviter à tout prix d’être en sous-effectif; c’est déjà assez difficile pour les collègues.»

Et forcément, on entrevoit la lueur au bout du tunnel. Elle est d’autant plus vive que l’alternative du mois de vente à l’emporter s’est révélée pour le moins mitigée. À Lausanne, le résultat était quasi désastreux, au point que l’établissement n’a pas eu d’autre choix que de fermer entièrement. «On se réjouit de rouvrir, mais on ne le fait pas avec un enthousiasme dingue, au vu de toutes ces restrictions qui changent sans arrêt.»

Directeur général du Carlton lausannois, Nicolas Lagier se veut prudent lui aussi. «Pour le soir, ça va fonctionner. Mais les midis m’interrogent. Avec le télétravail, Lausanne paraît vide. C’est la grande inconnue…» Impossible donc dans ces conditions d’espérer compenser la perte du mois de novembre, l’un des plus importants de l’année. «Pour nous qui n’avons pas de terrasse, c’est même le plus fort, avec mars et avril…» soupire Laurent Degardin.

Alors pour adoucir la double perte occasionnée par les deux confinements et la limitation du nombre de clients, les restaurateurs cherchent des solutions. Laurent Degardin a étendu ses ouvertures d’un jour. Et si son Café de l’Europe est désormais ouvert six jours sur sept, d’autres sont même passés au régime 7/7, comme la Fleur de Sel, à Cossonay, ou l’Auberge de l’Onde, à Saint-Saphorin. Quant au Blackbird lausannois, il compte beaucoup sur sa terrasse couverte montée tout exprès pour l’occasion.

Toujours dans un souci d’efficacité économique, les restaurateurs vont devoir jouer serré au niveau des stocks. «La gestion des commandes fait partie de nos soucis principaux à l’heure actuelle. Avec celle du personnel», reconnaît Nicolas Lagier. Et puis plane au-dessus des cuisines la peur légitime d’une troisième fermeture, début 2021, dont les conséquences seraient dramatiques. Et encore plus si elle intervenait de manière abrupte, comme en novembre. «C’était tellement soudain que les pertes avaient été énormes. Un vrai gaspillage, pas du tout en accord avec les valeurs environnementales actuelles», souligne Lisa Stucki.

Les règles sont connues

Sera-ce suffisant pour éviter le drame? Toujours est-il que des règles ont été édictées. Et doivent être observées. Par tout le monde, souligne Gilles Meystre: «Les restaurateurs les connaissent et vont tout faire pour les appliquer à la lettre. Mais il faut que les clients jouent aussi le jeu», martèle le président de GastroVaud. D’autant plus que le Canton a d’ores et déjà prévenu que les contrôles seraient aussi sérieux que fréquents.