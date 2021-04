Interview – «Ça ne va aller qu’en s’empirant»: Hoshi se livre quant à sa surdité Invitée dans l’émission française «C à vous», le 13 avril 2021, la chanteuse engagée a partagé de poignantes confidences concernant un combat qu’elle mène depuis ses six ans: celui de sa surdité. Juliane Monnin

La chanteuse Hoshi a profité de sa présence dans l’émission C à vous pour répondre aux propos sexistes du chroniqueur musical Fabien Lecoeuvre: «Franchement, ça fait mal au cœur. Ce n’est pas normal d’entendre ça à la télé en 2021 et c’est profondément blessant pour moi, pour ma famille, pour les gens qui m’écoutent, c’est dur», a-t-elle confié sur le plateau de France 5. Getty Images

Ce 13 avril 2021, sur le plateau de l’émission «C à vous» sur France 5, l’interprète de «Ta marinière» s’est livrée d’une façon extraordinairement touchante. En effet, l’artiste s’est confiée sur une maladie qui la touche et risque, dans le futur, de la rendre sourde.

Interviewée par la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine à propos de son dernier album et de la chanson «Fais-moi signe», qui évoque ce combat, Hoshi raconte: «J’ai été opérée six fois depuis que j’ai six ans, détaille-t-elle. J’avais perdu 28% d’audition quand j’avais signé mon album, et depuis la tournée, j’ai perdu 40%.»