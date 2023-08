Ça pousse! – Chez les horticulteurs plutôt que sur les bancs d’école L’action «L’école au jardin» permet à des élèves âgés entre 8 et 10 ans de s’initier à la vie des plantes. Nicolas Desarzens JardinSuisse Vaud

Chaque année, plus de 2500 élèves de toute la Suisse se familiarisent avec la vie des plantes. DR

Les thèmes liés à la nature et aux plantes sont des sujets toujours plus prisés par les écoliers. Le végétal est aujourd’hui au centre de beaucoup de préoccupations, et les jeunes qui ont la soif d’apprendre se questionnent toujours plus sur ces sujets. Pourquoi les plantes sont-elles importantes pour l’environnement? Comment fait-on pousser une plante? D’où viennent les graines? Est-ce que toutes les plantes font des fleurs? C’est quoi la biodiversité?

Pour répondre à toutes ces questions, il est parfois plus facile de se rendre sur le terrain, dans une pépinière, chez un horticulteur ou dans une jardinerie. C’est là qu’il y a du concret, des choses à voir, à toucher, à sentir, à expérimenter, et que des professionnels de la branche verte (horticulteurs, pépiniéristes, floriculteurs, paysagistes) pourront donner une foule d’informations sur les plantes et les fleurs. C’est l’occasion pour les jeunes de découvrir comment des végétaux sont produits localement avant de rejoindre les parcs et jardins. Ils pourront voir les étapes importantes de la production d’une plante comme le semis et la germination, le bouturage, l’empotage, l’arrosage et bien d’autres encore. Ainsi, une approche pratique avec des cas concrets, liés aux thèmes vus en classe, permettra aux écoliers de mieux assimiler une matière vivante.

Classes en immersion

L’action «L’école au jardin» invite des classes à une immersion dans le monde horticole de la région. Depuis cinq ans, plus de 150 classes de toute la Suisse bénéficient ainsi chaque année de deux heures d’école très spéciales.

«L’école au jardin» est organisée par l’Association suisse des entreprises horticoles JardinSuisse. Au total, près de 130 horticulteurs, pépiniéristes et jardiniers participent à cette action très appréciée dans toute la Suisse. Cette année, elle aura lieu en Suisse romande entre le 21 août et le 15 septembre.

Éveiller l’intérêt des enfants

«L’école au jardin» comprend une visite de deux heures d’une entreprise horticole par des élèves âgés de 8 à 10 ans. La visite de l’entreprise et l’introduction au monde des fleurs et des plantes qui en découle éveillent l’intérêt pour les thèmes horticoles et favorisent la compréhension de l’écologie. Cette offre est donc un changement bienvenu par rapport à l’utilisation des médias numériques, omniprésente aujourd’hui à l’école. Par conséquent, «L’école au jardin» est également très prisée par les enseignantes et enseignants. Au total, en 2022, plus de 2500 élèves ont eu un aperçu du monde fascinant des plantes.

Dans bien des cas, les enfants peuvent également participer à des ateliers pratiques pendant la visite et empoter une petite plante ou semer des graines. Ils pourront ensuite rapporter à la maison les plantes qu’ils auront cultivées et qui, espérons-le, leur rappelleront encore longtemps cette formidable excursion dans le monde des plantes et des fleurs. Qui sait, il s’agit peut-être aussi d’un premier pas vers un petit jardin ou une jardinière de balcon.

