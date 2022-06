Dans ma rue – Street food d’ici – Ça roule entre Yverdon et Lausanne pour la cuisine péruvienne Manger froid est un délice estival. À ce titre, le ceviche du Deli Inka est un mets de choix d’une cuisine andine de plus en plus prisée. Frédéric Ravussin

Le fameux «ceviche», un incontournable de la cuisine péruvienne. DR

Où: Yverdon-les-Bains (Y-Parc), Av. des Sciences, 1400 Yverdon-les-Bains. Et aussi à Lausanne.

Quoi: Le Deli Inka propose différentes spécialités péruviennes, de l’entrée au dessert. Sans oublier des thés froids ou limonades maison et la «boisson nationale péruvienne» depuis 1935: l’Inca Kola, sans doute le seul cola au monde de couleur… jaune.

Le charme de cette adresse itinérante – dont le but premier est évidemment de faire découvrir les saveurs péruviennes aux palais suisses – tient aussi dans l’accueil toujours souriant réservé aux clients par les patrons, un couple helvético-péruvien, Charlotte Roulin et Israel Belaonia.

Leur food truck propose un plat du jour traditionnel renouvelé chaque semaine. Jusqu’au 1er juillet, c’est un pescado al humacho (poisson sauce aux fruits de mer) qui est à l’affiche. Il accompagne une carte de mets incontournables: «empanadas» (chaussons à la viande de bœuf très populaires dans plusieurs pays d’Amérique du Sud), l’étonnant et succulent «causa de atun» (un mélange de thon, carottes, petits pois, mayo monté sur une purée de pomme de terre) ou encore le sauté de filet de bœuf («lomo saltado», en version originale). Et il y a même de quoi ravir les papilles végétariennes, puisqu’il existe en version tofu. Des végétariens qui pourront aussi tester la salade de quinoa – surnommé le blé des Incas – poivron, tomate, avocat.

Le Deli Inka sillonne les routes pour faire découvrir la cuisine péruvienne depuis exactement cinq ans. DR Un repas 100% péruvien avec le «ceviche», un Inca Kola et un alfajor pour le dessert. DR 1 / 2

On vous recommande: ça a été difficile de ne pas le mentionner jusqu’ici, mais le ceviche (10 francs) est à tomber. Le ceviche? Des petits morceaux de poisson cru marinés avec du jus de citron, de l’ail et du piment, servis ici avec de la patate douce et des grains de maïs grillés («cancha»). Un délice rafraîchissant particulièrement appréciable par une belle journée d’été.

Un petit truc pour la route: Malheureusement, les food truck ne peuvent pas servir d’alcool. Pas de Cusqueña malta donc, cette bière brune maltée (comme son nom l’indique) mais peu amère originaire de Cuzco, l’ancienne capitale des Incas. Par contre, le Deli Inka propose des alfajores, un petit sablé fourré au caramel.

