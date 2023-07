La fête des deuchistes – «Ça secoue un peu, mais j’adore ça» Des milliers de personnes se sont retrouvées cette semaine près de Delémont, pour la 24e Rencontre mondiale des amis de la 2 CV. Trois passionnés racontent. Mathilde Schott

Les 2 CV ont afflué depuis plus de 35 pays. KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Plus de 8000 personnes et 3500 voitures: les amateurs de «deux-chevaux» ont répondu présent à la Rencontre mondiale des amis de la 2 CV. Cette institution, la 24e du genre, s’est tenue du 25 au 30 juillet entre Courrendlin et Vicques, à quelques minutes de Delémont. Les «deuchistes», qui venaient de plus de 35 pays, n’ont pas hésité à parcourir des milliers de kilomètres pour assister à la fête. Certains passionnés débarquaient même des États-Unis, d’Australie ou encore de Martinique.