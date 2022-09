Il fut un temps où la pop star résolvait ses soucis psychologiques – lesquels, dans la plupart des cas, lui avaient donné matière à inventer des chansons et, donc, à devenir pop star – de la plus désagréable des manières, alimentant funestement le glossaire des drames humains que l’on nommait aussi le rock’n’roll circus.

Abus tous azimuts avant un ultime plouf en piscine pour le guitariste des Rolling Stones, biture fatale à l’arrière d’une voiture pour le chanteur d’AC/DC, mort à petit feu pour Amy Winehouse, farandole de vodkas avant celle de trop pour John Bonham, le batteur de Led Zeppelin qui en aurait sifflé 40 avant de périr étouffé dans son vomi à l’âge de 32 ans, entre deux volets d’une tournée européenne. Bref, le boulot de vedette n’a jamais été de tout repos.

«Je dois me battre pour retourner sur la route.» Disclosure

Il ne l’est toujours pas aujourd’hui, mais les stars milléniales ont appris de leurs aînés. C’est la morale éventuelle que l’on peut tirer à la lecture édifiante des dernières nouvelles de la route, qui n’a jamais aligné autant d’annulations… «pour raisons psychologiques»! Arithmétiquement, l’embouteillage inédit de concerts occasionné par les multiples reports «covidiens» explique en partie la masse presque quotidienne des musiciens déclarant pause ou forfait. Mais tout de même! Justin Bieber, Arlo Parks, Shawn Mendes, Sam Fender, Russ, Wet Leg, Disclosure… Parmi quelques grands noms, beaucoup de découvertes peu connues du grand public mais que l’industrie de la pop anglo-saxonne consomme à la régalade, de par la profusion et l’accélération des carrières dans une économie numérique et, là encore, suite à deux années de sinistrose absolue, sans concerts ni tournées, alors que les revenus du web comptent pour beurre.

Résultat: il faut aller au charbon! Après avoir subi des confinements sévères tels qu’en Angleterre, de jeunes artistes britanniques vivent d’autant plus durement la foule et le tempo des tournées. «Je dois me battre pour retourner sur la route», s’est excusée la moitié du duo electro Disclosure. «Notre rythme de tournée a pris le meilleur de nous», expliquent les filles de Wet Leg en annulant leur visite australienne. «Je suis sur la route depuis dix-huit mois et je me retrouve dans un endroit sombre et malsain, dangereux pour moi-même», confesse Arlo Parks, 20 ans et grande espoir de la pop anglaise qui joua au Montreux Jazz en juillet dernier.

Entre la fragilité psychologique de ses musiciens, les coûts prohibitifs des transports, l’exigence de rentabilité, la réticence des spectateurs à rejoindre les salles et la crise économique qui assèche le porte-monnaie, le «retour à la normale» a plutôt des airs de «Back in Black», pour citer un titre d’AC/DC dont le chanteur, etc.

