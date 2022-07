Les choix de la rédaction – Cachotteries des arbres ou hymnes suissesques, ça jase! Quelques propositions originales pour ne pas se focaliser sur les discours du 1er Août! Cécile Lecoultre Natacha Rossel Gérald Cordonier

Enfants rois

Le Festival Au pays des Enfants dans le Pays d'Enhaut devient une tradition, ici l’édition de 2013. 24HEURES/Chantal Dervey VQH

Jeune public – Le Festival au Pays des Enfants revient sur scène du 27 au 31 juillet à Château-d’Œx. À l’affiche durant cinq jours: des spectacles en salle, des ateliers-animations offerts pour les enfants et des déambulations pour le bonheur des petits comme des plus grands. Cette 10e mouture propose onze représentations par jour, avec de l’humour, des marionnettes, des contes, du théâtre, de la musique.

Cachotteries à Nyon

Jeune public – Sur l’esplanade des Marronniers, à Nyon, la compagnie Contes Joyeux racontera les cachotteries des arbres, dimanche, à 16 h 30. Conçu sur mesure pour l’événement «Un été sous les marronniers» concocté par la Ville, le spectacle (gratuit) mêle contes, chansons et musique, et invite le public à se mêler aux histoires. En cas de mauvais temps, la représentation pourrait être reportée ou annulée.

Label «suissesque»

Concert – Programme original à l’abbaye de Montheron, qui, pour fêter avec ferveur la fête nationale, accueille l’ensemble Terra Incognita in Helvetia. Hymnes patriotiques, chansons «suissesques» (sic!) et autres divertissements sous le drapeau devraient rassembler une foule citoyenne. Direction: Christian E.C. Baur, orgue et piano: Daniel D.R. Thomas.

