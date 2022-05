LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – Cafés et restaurants historiques de Lausanne Faites connaissance avec plus de quarante cafés qui tous ont une histoire continue remontant à un ou deux siècles!

Savez-vous que la vénérable Pinte Besson, à la rue de l’Ale, ouvrait ses portes il y a presque 250 ans, alors que le canton de Vaud était encore bernois? Que le Chalet Suisse, près de la forêt de Sauvabelin, faisait les beaux jours de l’Exposition universelle de Bruxelles en 1958 avant d’être installé à Lausanne? Connaissez-vous l’anecdote grivoise liée au cordon-sonnette de la Brasserie du Cygne, sise à la rue du Maupas? Savez-vous que La Bavaria, parmi les plus belles brasseries Belle Epoque de la ville, est restée proche de son état d’origine? Que le Chat Noir est inspiré de son grand frère parisien? Qu’au glacier Mogador, on s’assied sur des chaises des fifties?

Faites connaissance avec plus de quarante cafés qui tous ont une histoire continue remontant à un ou deux siècles! Découvrez ce qui subsiste de leur décor, aménagement ou mobilier d’époque. Qu’ils soient chics, empreints de faste ou plutôt populaires et rustiques, tous ont conservé une authenticité qui promet une plongée à la fois conviviale, romanesque et originale dans l’histoire de la ville de Lausanne. Des bords du Léman à la campagne, partez à l’aventure dans les rues de la capitale vaudoise, poussez la porte, commandez un café, un verre de chasselas ou le plat du jour. Et laissez-vous embarquer pour un chaleureux voyage dans le temps.

