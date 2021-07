Dans la lumière de la Fondation Gianadda - Caillebotte, le bon génie des impressionnistes

Le monde du travail: Si l’ouvrier fait son entrée en peinture avec la montée du socialisme et l’intérêt pour la nouvelle réalité industrielle, Caillebotte ne s’est pas étendu sur le labeur. Les êtres qu’il peint, jardinent, se baladent, canotent, font la sieste et baignent dans une sérénité plutôt bourgeoise. Mais en artiste de son temps et en naturaliste préférant le vrai au beau, il montre ici son empathie avec les invisibles (les raboteurs, les peintres en bâtiment) au risque de figurer parmi les refusés du Salon de 1875 avec le tableau aujourd’hui le plus connu dans son œuvre.

Réalité ou fiction? Caillebotte s’est rarement contenté de saisir un instant, il compose et recompose ses scènes. Si les raboteurs de parquet ne sont pas sortis de son imagination – il en a vu dans l’hôtel particulier de sa famille à Paris – l’épisode du chantier est bien antérieur au tableau. Les experts comptabilisent d’ailleurs huit dessins préparatoires travaillant diverses postures et distribution des personnages ainsi qu’une esquisse à l’huile. Le thème compte deux versions.

La beauté du geste: Les raboteurs sont comme claustrés, tout entier dédiés à leur ouvrage. Il n’y a pas d’air pour eux, la fenêtre, seule échappatoire, est fermée: d’ailleurs ne donne-t-elle pas sur un versant chic de Paris qui n’est pas le leur? Caillebotte n’est pas un peintre misérabiliste, il met au premier plan la beauté du geste et le respect du travail de l’artisan, taillant dans un clair-obscur les muscles comme ceux des héros antiques. Mais il ne tait pas pour autant leur condition: les habits accumulés en tas, le litre de vin, le seul verre… sont là pour la rappeler.

L’énergie humaine: Les personnages interagissent peu dans les toiles de Caillebotte, souvent décrit comme le peintre de la mélancolie. Saisis souvent de dos ou perdus dans leurs pensées, ils n’ont guère plus de contact avec le spectateur. Ici, pourtant, deux des trois raboteurs semblent échanger esquissant un récit qui nous précipite dans ce huis-clos. On tendrait presque l’oreille! On sentirait presque l’odeur des copeaux. Caillebotte nous rend ainsi témoins vivants de l’énergie qui circule entre les ouvriers et leur ardeur au travail.