Caisse unique

Ce n’est pas une chimère

À propos de la Réflexion de M. Pius Zängerle intitulée «Caisse unique: une chimère sans effet sur les primes» («24 heures» du 24 mars 2021).

Le directeur de Curafutura reprend les affirmations que les caisses maladie propagent depuis toujours: «95% des primes vont aux remboursements des prestations.» Récemment, Assura a envoyé à ses assurés un dépliant expliquant où vont leurs primes: on y apprend que, pour 100 fr. versés, seulement 65,5% vont aux remboursements des soins et non pas 95% comme l’affirme M. Zängerle!